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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:27
За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...
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Charter
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Додано: Сер 01 січ, 2020 11:49
proftpd66 написав:
выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата
а й справді не приймають... на екрані ТСО написано при запиханні купюр - приймаються номінали від 1 до 500 грн!
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greenozon
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:14
Charter написав:
За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...
Если вы это про прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали. Разве что сложно было саму операцию провести.
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Slx
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Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13
Slx написав:
прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
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Charter
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Додано: Сер 01 січ, 2020 21:09
Charter написав: Slx написав:прошлую (до середины декабря)
, то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня
2020.
Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо
Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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EKO
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Додано: Чет 02 січ, 2020 06:06
EKO написав: Charter написав: Slx написав:прошлую (до середины декабря)
, то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня
2020.
Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо
Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Так ради красного маркета и покупок в нем - туалетной бумаги,зуб.пасты , мелочи для кухни только и остался (лично у меня),остаток своих средств на универсальной,которая дает +++ на бонус+++(клубника). Я вот только не знаю,можно ли на кассе пополнять мобильный с бонус+++?
никому не верю
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sens
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