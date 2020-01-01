RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8397839883998400
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:27

Re: Приватбанк

За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...
Charter
 
Повідомлень: 49
З нами з: 27.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:49

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата


а й справді не приймають... на екрані ТСО написано при запиханні купюр - приймаються номінали від 1 до 500 грн!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7019
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:14

  Charter написав:За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...

Если вы это про прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали. Разве что сложно было саму операцию провести.
Slx
 
Повідомлень: 399
З нами з: 23.07.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13

Re: Приватбанк

  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
Charter
 
Повідомлень: 49
З нами з: 27.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:09

  Charter написав:
  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер


То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020.
Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо :mrgreen:

Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6211
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2912 раз.
Подякували: 1824 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 06:06

  EKO написав:
  Charter написав:
  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер


То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020.
Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо :mrgreen:

Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.

Так ради красного маркета и покупок в нем - туалетной бумаги,зуб.пасты , мелочи для кухни только и остался (лично у меня),остаток своих средств на универсальной,которая дает +++ на бонус+++(клубника). Я вот только не знаю,можно ли на кассе пополнять мобильный с бонус+++?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11750
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 07:28

Re: Приватбанк

  EKO написав:Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо


  Ой+ написав:
  KIM написав:Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу.


Я поповнював все як треба, залив 200 грн. +4 коміс за свої, (50/міс). Кешбак вчасно не прийшов. Звернувся в підтримку, зафіксували, перезвонили, обіцяють після 25-го виплатити. Тепер нехитрий розрахунок 14 потенційного кешбека (не знаю чи чистими) - 4 ком, мінус 4-5 грн, якщо би платив поступово з кредитки з сайту оператора, а свої тримав на депо і того залишок максимум 6 грн., а може і того менше.


Отримав кешбек 11,5, але якщо відняти комісію 4 грн. та можливі % 6,5 грн. на свої, то прибуток 1 грн. ще і через підтримку.
Гарно придумана акція :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3098
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8397839883998400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.