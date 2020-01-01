Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020. Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут. Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо
Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Весна прийде - саджати будемо! ... - Ну, через рік, так через рік!
Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020. Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут. Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо
Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Так ради красного маркета и покупок в нем - туалетной бумаги,зуб.пасты , мелочи для кухни только и остался (лично у меня),остаток своих средств на универсальной,которая дает +++ на бонус+++(клубника). Я вот только не знаю,можно ли на кассе пополнять мобильный с бонус+++?
EKO написав:Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут. Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо
Ой+ написав:
KIM написав:Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу.
Я поповнював все як треба, залив 200 грн. +4 коміс за свої, (50/міс). Кешбак вчасно не прийшов. Звернувся в підтримку, зафіксували, перезвонили, обіцяють після 25-го виплатити. Тепер нехитрий розрахунок 14 потенційного кешбека (не знаю чи чистими) - 4 ком, мінус 4-5 грн, якщо би платив поступово з кредитки з сайту оператора, а свої тримав на депо і того залишок максимум 6 грн., а може і того менше.
Отримав кешбек 11,5, але якщо відняти комісію 4 грн. та можливі % 6,5 грн. на свої, то прибуток 1 грн. ще і через підтримку. Гарно придумана акція
Ой+ написав:Отримав кешбек 11,5, але якщо відняти комісію 4 грн. та можливі % 6,5 грн. на свої, то прибуток 1 грн. ще і через підтримку. Гарно придумана акція
Как у вас получилось бы 6.5 грн процентов из несчастной двухсотки получить? Вы на те 200 грн пол года бы счет пополняли мобильный? Из ваших слов 50 грн/мес. абонплаты. Если Первый платеж - 50 грн, то есть 150 грн на 3 мес. депо с высчитанными 100 грн. среднемесячными. Исходя из данных: 6,5 грн * 100% / 100 грн = 6,5% за 3 месяца чистыми => 26% чистыми!
Anyway, если финансовый номер Киевстар - сейчас пополнение KyivSmartCard со счета Киевстара дает 20% кешбека. Пополняйте на оставшиеся 1933,79 + 5 комис (2142,79-204) и пополняйте Е-Квитки всей семье по 50 поездок (325 грн вроде), а если останется что - выводите на карту под 3%. Если НЕ Киевстар... ну... такое.
Slx написав:Как у вас получилось бы 6.5 грн процентов из несчастной двухсотки получить? Вы на те 200 грн пол года бы счет пополняли мобильный? Из ваших слов 50 грн/мес. абонплаты. Если Первый платеж - 50 грн, то есть 150 грн на 3 мес. депо с высчитанными 100 грн. среднемесячными.
Якраз півроку, платив би кредитними, гасив перший платіж майже через два міс., за цей час з нещасної 200 вже би +4 грн. набігло, тоді 1 міс 150 - 1,5 грн., 1 міс 100 - 1 грн., 1 міс 50 - 0,5 грн, вже 7 грн.
Slx написав:Anyway, если финансовый номер Киевстар - сейчас пополнение KyivSmartCard со счета Киевстара дает 20% кешбека. Пополняйте на оставшиеся 1933,79 + 5 комис (2142,79-204) и пополняйте Е-Квитки всей семье по 50 поездок (325 грн вроде), а если останется что - выводите на карту под 3%. Если НЕ Киевстар... ну... такое.