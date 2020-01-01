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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:51
Re: Приватбанк
никогда не пользовался раньше, в привате оплата частями без процентов в кредитный лимит идет только 1 платеж? последующие только за свои? или все можно
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:32
Да, ток 1й платеж, который на кассе вносится
Остальные, если хотите БЕЗ %% платить, то нужно за свои, причем очередную часть нужно подготовить на карте до 00:00 дня платежа
... делайте хоть что-нибудь!
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