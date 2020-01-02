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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8398839984008401
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:51

Re: Приватбанк

никогда не пользовался раньше, в привате оплата частями без процентов в кредитный лимит идет только 1 платеж? последующие только за свои? или все можно
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:32

  gonzo написав:никогда не пользовался раньше, в привате оплата частями без процентов в кредитный лимит идет только 1 платеж? последующие только за свои? или все можно

Да, ток 1й платеж, который на кассе вносится
Остальные, если хотите БЕЗ %% платить, то нужно за свои, причем очередную часть нужно подготовить на карте до 00:00 дня платежа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:16

  Charter написав:
  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
Сегодня пополнил,как и в прошлые месяцы (только фин. и пополнял всегда ) Кб нэту.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:08

  Дядя Дима написав:
  Charter написав:
  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
Сегодня пополнил,как и в прошлые месяцы (только фин. и пополнял всегда ) Кб нэту.

Згідно умов акції ще не вичерпали ліміт на КБ? Ви ж ще у листопаді свою пайку отримали, хіба ні?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:17

Klug,Так и есть ,вычерпал и в декабре тоже. Но так её продлили до конца января. Или Вы думали ,что только 1 раз можно?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:53

  Дядя Дима написав:Klug,Так и есть ,вычерпал и в декабре тоже. Но так её продлили до конца января. Или Вы думали ,что только 1 раз можно?

А що тут думати? Усе чітко прописано:
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:07

  klug написав:
  Дядя Дима написав:Klug,Так и есть ,вычерпал и в декабре тоже. Но так её продлили до конца января. Или Вы думали ,что только 1 раз можно?

А що тут думати? Усе чітко прописано:
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Это очень любопытно :idea: Не читал честно такого, но каким то обрезом слупил с них по 2 раза по двум аккам. Наверно по незнанию :D Не знание-сила!
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:53

Дай думаю жмакну на кнопку "увеличить кредитный лимит" в приложении, а оно говорит, что только 5к могу дать и дало!!!!


Неужто гнилостный запах Михи начинает выветриваться?
WachtAmRhein
 
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