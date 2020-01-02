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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:51
никогда не пользовался раньше, в привате оплата частями без процентов в кредитный лимит идет только 1 платеж? последующие только за свои? или все можно
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gonzo
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:32
gonzo написав:
никогда не пользовался раньше, в привате оплата частями без процентов в кредитный лимит идет только 1 платеж? последующие только за свои? или все можно
Да, ток 1й платеж, который на кассе вносится
Остальные, если хотите БЕЗ %% платить, то нужно за свои, причем очередную часть нужно подготовить на карте до 00:00 дня платежа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 січ, 2020 20:16
Charter написав: Slx написав:
прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
Сегодня пополнил,как и в прошлые месяцы (только фин. и пополнял всегда ) Кб нэту.
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Дядя Дима
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:08
Дядя Дима написав: Charter написав: Slx написав:
прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали
Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
Сегодня пополнил,как и в прошлые месяцы (только фин. и пополнял всегда ) Кб нэту.
Згідно умов акції ще не вичерпали ліміт на КБ? Ви ж ще у листопаді
свою пайку отримали, хіба ні?
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klug
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:17
Klug,Так и есть ,вычерпал и в декабре тоже. Но так её продлили до конца января. Или Вы думали ,что только 1 раз можно?
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Дядя Дима
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Додано: Чет 02 січ, 2020 21:53
Дядя Дима написав:
Klug,Так и есть ,вычерпал и в декабре тоже. Но так её продлили до конца января. Или Вы думали ,что только 1 раз можно?
А що тут думати? Усе чітко прописано
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klug
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:07
klug написав: Дядя Дима написав:
Klug,Так и есть ,вычерпал и в декабре тоже. Но так её продлили до конца января. Или Вы думали ,что только 1 раз можно?
А що тут думати? Усе чітко прописано
:
Это очень любопытно
Не читал честно такого, но каким то обрезом слупил с них по 2 раза по двум аккам. Наверно по незнанию
Не знание-сила!
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Дядя Дима
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Додано: Чет 02 січ, 2020 22:53
Дай думаю жмакну на кнопку "увеличить кредитный лимит" в приложении, а оно говорит, что только 5к могу дать и дало!!!!
Неужто гнилостный запах Михи начинает выветриваться?
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WachtAmRhein
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