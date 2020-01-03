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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8399840084018402
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:47

Re: Приватбанк

  Charter написав:За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...

После переговоров с поддержкой Привата кэшбэк пообещали начислить...
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:10

Re: Приватбанк

В привате вообще оборзели, предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку, причем легко можно согласится не желая этого. И сумма почти 6значная

В общем в привате под@#ли. Есть ли на этих у*** какая-то управа?
vpchelko
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  #<1 ... 8399840084018402
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