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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:47
Charter написав:
За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...
После переговоров с поддержкой Привата кэшбэк пообещали начислить...
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Charter
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:10
В привате вообще оборзели, предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку, причем легко можно согласится не желая этого. И сумма почти 6значная
В общем в привате под@#ли. Есть ли на этих у*** какая-то управа?
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vpchelko
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:31
vpchelko написав:
предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку
ну дааа, зевать не нуна
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:07
clientage написав: vpchelko написав:
предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку
ну дааа, зевать не нуна
Я не зеваю, могу просто по привычке согласится и потерять деньги!
Поддержка игнорирует жалобы на подобные особенности функционала, которые могут привести к финансовым потерям!
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vpchelko
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:08
Уебища в привате игнорируют жалобы на функцкионал приват24 и возможные финансовые потери.
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vpchelko
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:08
Я жалобы на функционал уже не первый раз пишу, их игнорируют который раз.
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vpchelko
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:10
Уже достали в привате с предложением оформить рассрочку, я жаловался, что в таком варианте очень легко сделать ошибку, но *** из павата тупо игнорирую подобные жалобы и продолжают предлагать оформить рассрочку!
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vpchelko
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Додано: Суб 04 січ, 2020 00:12
vpchelko написав:
Я не зеваю, могу просто по привычке согласится и потерять деньги!
Поддержка игнорирует жалобы на подобные особенности функционала, которые могут привести к финансовым потерям!
Использование примата - это уже потеря денег. Зачем вы им пользуетесь?
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Vorlon
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