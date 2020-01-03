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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8399840084018402
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:47

Re: Приватбанк

  Charter написав:За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...

После переговоров с поддержкой Привата кэшбэк пообещали начислить...
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:10

Re: Приватбанк

В привате вообще оборзели, предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку, причем легко можно согласится не желая этого. И сумма почти 6значная

В общем в привате под@#ли. Есть ли на этих у*** какая-то управа?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:31

Re: Приватбанк

  vpchelko написав:предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку

ну дааа, зевать не нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:07

  clientage написав:
  vpchelko написав:предлагают перевести перевод с карты на карты в рассрочку

ну дааа, зевать не нуна


Я не зеваю, могу просто по привычке согласится и потерять деньги!

Поддержка игнорирует жалобы на подобные особенности функционала, которые могут привести к финансовым потерям!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:08

Re: Приватбанк

Уебища в привате игнорируют жалобы на функцкионал приват24 и возможные финансовые потери.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:08

Re: Приватбанк

Я жалобы на функционал уже не первый раз пишу, их игнорируют который раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:10

Re: Приватбанк

Уже достали в привате с предложением оформить рассрочку, я жаловался, что в таком варианте очень легко сделать ошибку, но *** из павата тупо игнорирую подобные жалобы и продолжают предлагать оформить рассрочку!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:12

  vpchelko написав:Я не зеваю, могу просто по привычке согласится и потерять деньги!

Поддержка игнорирует жалобы на подобные особенности функционала, которые могут привести к финансовым потерям!

Использование примата - это уже потеря денег. Зачем вы им пользуетесь?
Vorlon
 
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  #<1 ... 8399840084018402
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