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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8402840384048405
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 06:39

  Ethereum написав:Ну Ви праві 03.01 ніч. Але все одне завжди заходило таке в 1 день повний.

Платіж створений 03.01 буде відправлений з Привату 08.01
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 13:50

Можно ли сделать регулярным платежом перевод на карточку другого банка?
Мне говорит, что нужно ввести карточку Привата :(
smitht
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 15:03

smitht А что в службе поддержки говорят? Скорее всего сбой какой-то. Только что сам попробовал ввести регулярный платеж, тоже просит ввести номер гривневой карты Приватбанка.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 15:34

  sergiylfc написав:smitht А что в службе поддержки говорят? Скорее всего сбой какой-то. Только что сам попробовал ввести регулярный платеж, тоже просит ввести номер гривневой карты Приватбанка.

В поддержку пока не обращался. Может здесь представитель Привата ответит?
Насчет сбоя - не думаю, скорее очередное покращення.
smitht
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 16:36

smitht тут нет оф преда. Стучитесь к нему в faсеbook - там он точно есть
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:05

Снял сегодня в банкомате Примата 200 грн с КДВ без использования карты. Со счета списало 202 грн. Это дополнительная комиссия за то, что снимал без физического использования карты или за то, что КДВ не зарплатная, или что?
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:08

  Julio написав:Снял сегодня в банкомате Примата 200 грн с КДВ без использования карты. Со счета списало 202 грн. Это дополнительная комиссия за то, что снимал без физического использования карты или за то, что КДВ не зарплатная, или что?

За то, что без карты. Типа "за сервис"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:03

аХция от Приватбанка

В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"!
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Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:37

Julio Если Приват24 есть, то через QR-код можно снять наличные, отсканировав код на главной банкомата. Тогда без комиссии.

Или еще можно, иногда сам пользуюсь, выбираю в Приват24 кнопку Готівка, указываю сумму, пин от карты, открывается сканер QR-кода, и я просто подхожу к банкомату, навожу телефон, и банкомат выдает наличные. Тоже без комиссии.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:44

Re: Приватбанк

Flamingo написав:В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"!
Дeбилы :evil:
Так само, прийшло повідомлення почав переглядати баланс ніде нічого не нараховано. Відкрив веб версію думав може в розділі кешбек там теж 0.
rosstikf
 
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