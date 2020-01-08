Снял сегодня в банкомате Примата 200 грн с КДВ без использования карты. Со счета списало 202 грн. Это дополнительная комиссия за то, что снимал без физического использования карты или за то, что КДВ не зарплатная, или что?
Julio написав:Снял сегодня в банкомате Примата 200 грн с КДВ без использования карты. Со счета списало 202 грн. Это дополнительная комиссия за то, что снимал без физического использования карты или за то, что КДВ не зарплатная, или что?
За то, что без карты. Типа "за сервис"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"! Дeбилы
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Julio Если Приват24 есть, то через QR-код можно снять наличные, отсканировав код на главной банкомата. Тогда без комиссии.
Или еще можно, иногда сам пользуюсь, выбираю в Приват24 кнопку Готівка, указываю сумму, пин от карты, открывается сканер QR-кода, и я просто подхожу к банкомату, навожу телефон, и банкомат выдает наличные. Тоже без комиссии.
Flamingo написав:В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"! Дeбилы
Так само, прийшло повідомлення почав переглядати баланс ніде нічого не нараховано. Відкрив веб версію думав може в розділі кешбек там теж 0.