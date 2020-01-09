Julio написав:Снял сегодня в банкомате Примата 200 грн с КДВ без использования карты. Со счета списало 202 грн. Это дополнительная комиссия за то, что снимал без физического использования карты или за то, что КДВ не зарплатная, или что?
Flamingo написав:В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"! Дeбилы
Вечером будет на счету или под утро. Та же ситуация была, потом в балансе нарисовалась цифра.
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Flamingo написав:В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"! Дeбилы
Вечером будет на счету или под утро. Та же ситуация была, потом в балансе нарисовалась цифра.
Вы правы - уже по всем 3м учеткам в выписке "нарисовалась" операция - правда остаток еще ни по одной из карт с учетом этих операций не синхронизирован. Думаю к утру наладиЦЦа
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.