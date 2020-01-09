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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8403840484058406
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:55

Мне сказали кешбек в течении суток начислится.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:24

  Julio написав:Снял сегодня в банкомате Примата 200 грн с КДВ без использования карты. Со счета списало 202 грн. Это дополнительная комиссия за то, что снимал без физического использования карты или за то, что КДВ не зарплатная, или что?

Надо было по qr коду снимать
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:52

  Flamingo написав:В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"!
Дeбилы :evil:

Вечером будет на счету или под утро. Та же ситуация была, потом в балансе нарисовалась цифра.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:37

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:В рамках акции "Бумеранг" https://promos.privatbank.ua/ua/boomerang - почти одновременно пришли по трем учеткам сообщения, что "вам зараховано кешбек за оплати з Google Pay". На самом деле ни на одну из карт не упало ни копейки. Поддержка в п24 после долгого изучения вопроса пришла к выводу - "срок выплаты по условиям акции - до 13 января". Но WTF - зачем тогда сообщения рассылать о том что "кэшбек зараховано"? Ответ убил - "технический сбой"!
Дeбилы :evil:

Вечером будет на счету или под утро. Та же ситуация была, потом в балансе нарисовалась цифра.

Вы правы - уже по всем 3м учеткам в выписке "нарисовалась" операция - правда остаток еще ни по одной из карт с учетом этих операций не синхронизирован. Думаю к утру наладиЦЦа :wink:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 8403840484058406
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