А выход со спорта? Там же платно вроде всё
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:54
А выход со спорта? Там же платно вроде всё
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:29
Імпрі переслідують і інстпектують усі банки,
як там АБ, розійшлись полюбовно?
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54
... может в консерватории что подправить
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