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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8404840584068407
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:54

  tarasum написав:
  Фантом написав:Приват сегодня тупит. Отправил по тропинкам деньги в Конкорд и ОТП час назад. Ни там, ни там зачисления нет. Сволочи.

Ще можна спортом,онлайн)


А выход со спорта? Там же платно вроде всё
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:29

  IMPRINTER написав:Господа, а было у кого то такое?
Или жать "Не цікаво"?)

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Імпрі переслідують і інстпектують усі банки,
як там АБ, розійшлись полюбовно? :)
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  IMPRINTER написав:Господа, а было у кого то такое?
Или жать "Не цікаво"?)

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... может в консерватории что подправить
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  #<1 ... 8404840584068407
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