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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8404840584068407
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:54

  tarasum написав:
  Фантом написав:Приват сегодня тупит. Отправил по тропинкам деньги в Конкорд и ОТП час назад. Ни там, ни там зачисления нет. Сволочи.

Ще можна спортом,онлайн)


А выход со спорта? Там же платно вроде всё
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:29

  IMPRINTER написав:Господа, а было у кого то такое?
Или жать "Не цікаво"?)

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Імпрі переслідують і інстпектують усі банки,
як там АБ, розійшлись полюбовно? :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54

  IMPRINTER написав:Господа, а было у кого то такое?
Или жать "Не цікаво"?)

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... может в консерватории что подправить
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:23

Лайфхак по съему Визой 2К с банкомата Приватбанка

Не знаю может об этом и так известно, но мне раньше не удавалось снять в банкомате Привата с карт других банков больше 1000 грн. Но на днях "совершил ошибку" и в итоге нашел как попасть в меню ввода "произвольной суммы снятия". Правда опытным путем установлено, что с Виз дает снять не более 2000 грн. за раз, по Мастерам все те же 1000 грн., что и во "вшитом" меню. При попытке ввести суммы выше обозначенных появляется надпись типа "Банкомат устройство для снятия небольших сумм наличных - Вы не можете снять больше 1000 грн. (для Визы 2000)". По Визам проверено на картах трех банков - ПУМБа, Скунс и Алла - все по сути "не родственные" привату, по мастеру - бывший "родственничек" - А-банка.
Итак после ввода пина карты по Визам надо пройти такой путь (названия кнопок не дословно - пишу по памяти - если где не точно - прошу пардона):
Посмотреть баланс по карте=>Назад=>Снятие наличных=>Ввести другую сумму=>(в появившейся строке ввести 2000) Подтвердить=>Не печатать чек (ну или "печатать" если он вам нужен)=>Подтвердить (ответ на запрос о том, что Приват не списывает дополнительных комисиий, но комис может списать банк эмитент карты)=>БИНГО!!!
В общем как-то так. ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:39

Безналоговый можно пополнить на любую сумму или только на первоначальную при открытии?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:54

Re: Приватбанк

novichok написав:Безналоговый можно пополнить на любую сумму или только на первоначальную при открытии?

На будь-яку, яку банк малює на КДВ в розділі поповнення, включаючи туди цільові кошти.
stryzhko
 
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  #<1 ... 8404840584068407
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