А выход со спорта? Там же платно вроде всё
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:54
А выход со спорта? Там же платно вроде всё
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:29
Імпрі переслідують і інстпектують усі банки,
як там АБ, розійшлись полюбовно?
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54
... может в консерватории что подправить
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:23
Лайфхак по съему Визой 2К с банкомата Приватбанка
Не знаю может об этом и так известно, но мне раньше не удавалось снять в банкомате Привата с карт других банков больше 1000 грн. Но на днях "совершил ошибку" и в итоге нашел как попасть в меню ввода "произвольной суммы снятия". Правда опытным путем установлено, что с Виз дает снять не более 2000 грн. за раз, по Мастерам все те же 1000 грн., что и во "вшитом" меню. При попытке ввести суммы выше обозначенных появляется надпись типа "Банкомат устройство для снятия небольших сумм наличных - Вы не можете снять больше 1000 грн. (для Визы 2000)". По Визам проверено на картах трех банков - ПУМБа, Скунс и Алла - все по сути "не родственные" привату, по мастеру - бывший "родственничек" - А-банка.
Итак после ввода пина карты по Визам надо пройти такой путь (названия кнопок не дословно - пишу по памяти - если где не точно - прошу пардона):
Посмотреть баланс по карте=>Назад=>Снятие наличных=>Ввести другую сумму=>(в появившейся строке ввести 2000) Подтвердить=>Не печатать чек (ну или "печатать" если он вам нужен)=>Подтвердить (ответ на запрос о том, что Приват не списывает дополнительных комисиий, но комис может списать банк эмитент карты)=>БИНГО!!!
В общем как-то так.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:39
Безналоговый можно пополнить на любую сумму или только на первоначальную при открытии?
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:54
Re: Приватбанк
На будь-яку, яку банк малює на КДВ в розділі поповнення, включаючи туди цільові кошти.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:39
Стовпитися можна на мінімальну суму.
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