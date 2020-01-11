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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8405840684078408
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:17

Re: Приватбанк

  cohan написав:это есть
сверить могу поля в ПД с нужными ,ожидаю скрин и куда надо было платить,чтоб было с чем сверять,буду искать ошибку/опечатку.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:40

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Посмотреть баланс по карте


Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:46

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Посмотреть баланс по карте


Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.

Буквально вчера пытался снять с визы (но не приватовской) денег. Как раз ощад попался. Мне всего-то тысяча нужна была, но я так и не нашёл, как его уговорить выдать больше 200 гривен за раз. Хорошо, что рядом был ещё один банкомат другого банка, который и выдал тысячу без танцев с бубном.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:51

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Посмотреть баланс по карте


Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.

Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события:
1. Вывести на экран.
2. Вывести на чек.
3. Назад.

Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!" :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:56

  M-Audio написав:
  Goodman написав:
  Flamingo написав:Посмотреть баланс по карте


Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.

Буквально вчера пытался снять с визы (но не приватовской) денег. Как раз ощад попался. Мне всего-то тысяча нужна была, но я так и не нашёл, как его уговорить выдать больше 200 гривен за раз. Хорошо, что рядом был ещё один банкомат другого банка, который и выдал тысячу без танцев с бубном.

Там оно тоже немного "спрятано".
После того как Вы ввели ПИН вам Ощадовский банкомат предлагает снять по умолчанию мелкие суммы до 200 грн. включительно. В этом случае надо выбрать кнопку "Другие операции" хотя на этой же странице будет и кнопка "Снятие наличных", но ее в этот раз не трогаете (предложит максимум 200 грн.). А вот после нажатия "Другие операции" опять будет "Снятие наличных" - вот тогда ее и надо жмакать и дальше уже вас выведет на менюху где предложит 2000 или ввод суммы вручную. В общем пока найдешь в банкомате нужный алгоритм можно запарится ;).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:04

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Вы пишете не владея вопросом.


Зато Вы владеете в совершенстве , описывая только направления.
Вы знатный Знайка, не спорю. Но порой , бывает ЧТО ВАМ ВАША КОРОНА ЖМЕТ.
:-))))))))))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:05

А Приват на перекази/шаблони по IBAN збирається переходити?
Бо щось ні в десктопній ні в мобульній версії змін не бачу.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:11

  Мизантрóп написав:
  cohan написав:это есть
сверить могу поля в ПД с нужными ,ожидаю скрин и куда надо было платить,чтоб было с чем сверять,буду искать ошибку/опечатку.


Спасибо!!!

Запросил пока справку, сказали через 5 дней дадут )), отпишусь
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:19

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Вы пишете не владея вопросом.


Зато Вы владеете в совершенстве , описывая только направления.
Вы знатный Знайка, не спорю. Но порой , бывает ЧТО ВАМ ВАША КОРОНА ЖМЕТ.
:-))))))))))))))))))))

Извините, но при чем тут то, что я знаю и жмет ли мне "корона"? Вы написали полнейшую ЧУШЬ! Вот зачем Вы упомянули о платности просмотра остатка по карте применительно к описанному мной алгоритму? Ведь это бред же!
И где Вы увидели у меня "только направления"? Я описал пошаговый порядок жмакания КОНКРЕТНЫХ КЛАВИШ. В такой ситуации считаю, что ответил Вам вполне корректно. Но что мешает Вам просто признать, что Вы ошиблись и написать это? Неужели "моя корона"? :wink:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:27

Re: Приватбанк

she_ne_investor написав:А Приват на перекази/шаблони по IBAN збирається переходити?
Бо щось ні в десктопній ні в мобульній версії змін не бачу.


В терминале кое что оплачиваю постоянно, там шаблоны автоматически перевелись на IBAN
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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