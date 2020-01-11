Додано: Суб 11 січ, 2020 20:56

M-Audio написав: Goodman написав: Flamingo написав: Посмотреть баланс по карте Посмотреть баланс по карте



Просмотр по чужим картам платный.

Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к. Просмотр по чужим картам платный.Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.

Буквально вчера пытался снять с визы (но не приватовской) денег. Как раз ощад попался. Мне всего-то тысяча нужна была, но я так и не нашёл, как его уговорить выдать больше 200 гривен за раз. Хорошо, что рядом был ещё один банкомат другого банка, который и выдал тысячу без танцев с бубном. Буквально вчера пытался снять с визы (но не приватовской) денег. Как раз ощад попался. Мне всего-то тысяча нужна была, но я так и не нашёл, как его уговорить выдать больше 200 гривен за раз. Хорошо, что рядом был ещё один банкомат другого банка, который и выдал тысячу без танцев с бубном.

Там оно тоже немного "спрятано".После того как Вы ввели ПИН вам Ощадовский банкомат предлагает снять по умолчанию мелкие суммы до 200 грн. включительно. В этом случае надо выбрать кнопку "Другие операции" хотя на этой же странице будет и кнопка "Снятие наличных", но ее в этот раз не трогаете (предложит максимум 200 грн.). А вот после нажатия "Другие операции" опять будет "Снятие наличных" - вот тогда ее и надо жмакать и дальше уже вас выведет на менюху где предложит 2000 или ввод суммы вручную. В общем пока найдешь в банкомате нужный алгоритм можно запарится