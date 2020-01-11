сверить могу поля в ПД с нужными ,ожидаю скрин и куда надо было платить,чтоб было с чем сверять,буду искать ошибку/опечатку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:17
Re: Приватбанк
сверить могу поля в ПД с нужными ,ожидаю скрин и куда надо было платить,чтоб было с чем сверять,буду искать ошибку/опечатку.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:40
Re: Приватбанк
Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:46
Буквально вчера пытался снять с визы (но не приватовской) денег. Как раз ощад попался. Мне всего-то тысяча нужна была, но я так и не нашёл, как его уговорить выдать больше 200 гривен за раз. Хорошо, что рядом был ещё один банкомат другого банка, который и выдал тысячу без танцев с бубном.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:51
Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события:
1. Вывести на экран.
2. Вывести на чек.
3. Назад.
Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:56
Там оно тоже немного "спрятано".
После того как Вы ввели ПИН вам Ощадовский банкомат предлагает снять по умолчанию мелкие суммы до 200 грн. включительно. В этом случае надо выбрать кнопку "Другие операции" хотя на этой же странице будет и кнопка "Снятие наличных", но ее в этот раз не трогаете (предложит максимум 200 грн.). А вот после нажатия "Другие операции" опять будет "Снятие наличных" - вот тогда ее и надо жмакать и дальше уже вас выведет на менюху где предложит 2000 или ввод суммы вручную. В общем пока найдешь в банкомате нужный алгоритм можно запарится .
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:04
Re: Приватбанк
Зато Вы владеете в совершенстве , описывая только направления.
Вы знатный Знайка, не спорю. Но порой , бывает ЧТО ВАМ ВАША КОРОНА ЖМЕТ.
)))))))))))))))))))
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:05
А Приват на перекази/шаблони по IBAN збирається переходити?
Бо щось ні в десктопній ні в мобульній версії змін не бачу.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:11
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:19
Извините, но при чем тут то, что я знаю и жмет ли мне "корона"? Вы написали полнейшую ЧУШЬ! Вот зачем Вы упомянули о платности просмотра остатка по карте применительно к описанному мной алгоритму? Ведь это бред же!
И где Вы увидели у меня "только направления"? Я описал пошаговый порядок жмакания КОНКРЕТНЫХ КЛАВИШ. В такой ситуации считаю, что ответил Вам вполне корректно. Но что мешает Вам просто признать, что Вы ошиблись и написать это? Неужели "моя корона"?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:27
Re: Приватбанк
В терминале кое что оплачиваю постоянно, там шаблоны автоматически перевелись на IBAN
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|