Flamingo написав:
Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события:
1. Вывести на экран.
2. Вывести на чек.
3. Назад.
Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!"
Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.