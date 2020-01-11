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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8406840784088409
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:17

  Flamingo написав:
  Goodman написав:
  Flamingo написав:Посмотреть баланс по карте


Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.

Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события:
1. Вывести на экран.
2. Вывести на чек.
3. Назад.

Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!" :mrgreen:


Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:38

  Julio написав:
  Flamingo написав:Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!" :mrgreen:


Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.

Пока нет альтернативы, текущий вариант самый рациональный.
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ruvex
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  #<1 ... 8406840784088409
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