Просмотр по чужим картам платный. Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.
Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события: 1. Вывести на экран. 2. Вывести на чек. 3. Назад.
Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно. Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком. Но в любом случае: "Учите матчасть!"
Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.
Flamingo написав:Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно. Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком. Но в любом случае: "Учите матчасть!"
Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.
Пока нет альтернативы, текущий вариант самый рациональный.
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Flamingo ,а не всё так просто. Я по этой методе начал играться очень давно( это когда ещё примат адекватные % по депо давал и потом ещё обломили возможность снимать 8,8и4 за один подход ) так вот по моим наблюдениям это всё зависит от "местной прошивки" банкомёта. У меня как раз все кдв виза и одна мастер привата мамкина пенсионная. Так ни откуда снять больше единицы не даёт ( а с пенсионной сколько нужно) ,и только фордовский даёт с дебетки снять 4т (огр.40 листов),а с пумбы вообще 4 раза по 1т и всё