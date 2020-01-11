Flamingo написав:

Не знаю может об этом и так известно, но мне раньше не удавалось снять в банкомате Привата с карт других банков больше 1000 грн. Но на днях "совершил ошибку" и в итоге нашел как попасть в меню ввода "произвольной суммы снятия". Правда опытным путем установлено, что с Виз дает снять не более 2000 грн. за раз, по Мастерам все те же 1000 грн., что и во "вшитом" меню. При попытке ввести суммы выше обозначенных появляется надпись типа "Банкомат устройство для снятия небольших сумм наличных - Вы не можете снять больше 1000 грн. (для Визы 2000)". По Визам проверено на картах трех банков - ПУМБа, Скунс и Алла - все по сути "не родственные" привату, по мастеру - бывший "родственничек" - А-банка.Итак после ввода пина карты по Визам надо пройти такой путь (названия кнопок не дословно - пишу по памяти - если где не точно - прошу пардона):Посмотреть баланс по карте=>Назад=>Снятие наличных=>Ввести другую сумму=>(в появившейся строке ввести 2000) Подтвердить=>Не печатать чек (ну или "печатать" если он вам нужен)=>Подтвердить (ответ на запрос о том, что Приват не списывает дополнительных комисиий, но комис может списать банк эмитент карты)=>БИНГО!!!В общем как-то так.