Просмотр по чужим картам платный. Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.
Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события: 1. Вывести на экран. 2. Вывести на чек. 3. Назад.
Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно. Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком. Но в любом случае: "Учите матчасть!"
Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.
Flamingo написав:Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно. Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком. Но в любом случае: "Учите матчасть!"
Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.
Пока нет альтернативы, текущий вариант самый рациональный.
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Flamingo ,а не всё так просто. Я по этой методе начал играться очень давно( это когда ещё примат адекватные % по депо давал и потом ещё обломили возможность снимать 8,8и4 за один подход ) так вот по моим наблюдениям это всё зависит от "местной прошивки" банкомёта. У меня как раз все кдв виза и одна мастер привата мамкина пенсионная. Так ни откуда снять больше единицы не даёт ( а с пенсионной сколько нужно) ,и только фордовский даёт с дебетки снять 4т (огр.40 листов),а с пумбы вообще 4 раза по 1т и всё
Flamingo написав:Не знаю может об этом и так известно, но мне раньше не удавалось снять в банкомате Привата с карт других банков больше 1000 грн. Но на днях "совершил ошибку" и в итоге нашел как попасть в меню ввода "произвольной суммы снятия". Правда опытным путем установлено, что с Виз дает снять не более 2000 грн. за раз, по Мастерам все те же 1000 грн., что и во "вшитом" меню. При попытке ввести суммы выше обозначенных появляется надпись типа "Банкомат устройство для снятия небольших сумм наличных - Вы не можете снять больше 1000 грн. (для Визы 2000)". По Визам проверено на картах трех банков - ПУМБа, Скунс и Алла - все по сути "не родственные" привату, по мастеру - бывший "родственничек" - А-банка. Итак после ввода пина карты по Визам надо пройти такой путь (названия кнопок не дословно - пишу по памяти - если где не точно - прошу пардона): Посмотреть баланс по карте=>Назад=>Снятие наличных=>Ввести другую сумму=>(в появившейся строке ввести 2000) Подтвердить=>Не печатать чек (ну или "печатать" если он вам нужен)=>Подтвердить (ответ на запрос о том, что Приват не списывает дополнительных комисиий, но комис может списать банк эмитент карты)=>БИНГО!!! В общем как-то так.
входить в меню "смотреть баланс" не нужно. вссегда выбираю "не смотреть баланс", затем в главном меню "другие операции" ---> затем снять нал ---> желаемые 2000 ввести в ручную ну и некий плюс привата карту можно не вытаккивать и повторять операцию по 2К - выдаёт только по визам З.Ы. кстати в отделении на красноармейской - возле стадиона в таких себе "горизонталных" (низких) банкоматах вроде выдаёт по 4К
mustbe написав:Подтверждаю, что "Баланс" - лишняя операция. Не знаю, как в других банкоматах, а в приватовском - сразу заходим в "Другие операции" из главного меню.
Утречком по пути за "набором для холодца" зашел к банкомату. Убедился, что отчасти Вы правы. Да действительно, можно получить тот же результат пойдя таким путем: 1. Пин 2. Нет, выбрать другую операцию 3. Перейти к другим операциям. 4. Снять наличные... и далее по логике вещей.
"Отчасти" потому, "Баланс" лишняя операция лишь в Вашем пути до которого тоже надо додуматься. Я вот не додумался. Но хочу заметить, что при этом мой "псевдо-лайфхак" подразумевает, то же количество нажатий кнопок, что и Ваш, но несколько в ином порядке: 1. Пин. 2. Просмотр баланса. 3. Назад. 4. Снять наличные... и далее по логике вещей.
Так что пользуясь Вашей логикой можно сказать, что выбор кнопки "нет, выбрать другую операцию" будет лишним в "моем пути" .
В любом случае благодарен всем отписавшимся и прошу прощения у тех у кого мой "псевдо-лайфхак" вызвал раздражение или что-то подобное. Воистину правильно говорили предки - "молчание - золото". Тем не менее мое самое первое сообщение на эту тему "плюсанули" таки 2 человека, значит кому-то оно таки пригодилось. За сим замолкаю, чтобы не вызывать дальнейших раздражений.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.