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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8406840784088409
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:17

  Flamingo написав:
  Goodman написав:
  Flamingo написав:Посмотреть баланс по карте


Просмотр по чужим картам платный.
Лучше снимать прямо в Ощадовском - там гарантировано с ВИЗЫ 2к.

Вы пишете не владея вопросом. После нажатия на кнопку "Посмотреть баланс по карте" Вы попадете на выбор следующих вариантов развития события:
1. Вывести на экран.
2. Вывести на чек.
3. Назад.

Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!" :mrgreen:


Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:38

  Julio написав:
  Flamingo написав:Я предлагаю выбрать сценарий 3 - это для Вас будет полностью бесплатно.
Что касается Ощада - бывают ситуации когда Ощад или пуст или далеко, а приват под боком.
Но в любом случае: "Учите матчасть!" :mrgreen:


Регулярно снимаю нал в банкоматах Примата с Виз Аллы и Аваля, чаще всего по 2000 за операцию. Последовательность ходов по памяти сейчас не приведу, но точно помню, что "Посмотреть баланс по карте" => Назад я никогда не жму, так что ваш алгоритм наверняка не кратчайший.

Пока нет альтернативы, текущий вариант самый рациональный.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 04:19

Flamingo ,а не всё так просто. Я по этой методе начал играться очень давно( это когда ещё примат адекватные % по депо давал и потом ещё обломили возможность снимать 8,8и4 за один подход ) так вот по моим наблюдениям это всё зависит от "местной прошивки" банкомёта. У меня как раз все кдв виза и одна мастер привата мамкина пенсионная. Так ни откуда снять больше единицы не даёт ( а с пенсионной сколько нужно) ,и только фордовский даёт с дебетки снять 4т (огр.40 листов),а с пумбы вообще 4 раза по 1т и всё :idea:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 07:44

  Flamingo написав:Не знаю может об этом и так известно, но мне раньше не удавалось снять в банкомате Привата с карт других банков больше 1000 грн. Но на днях "совершил ошибку" и в итоге нашел как попасть в меню ввода "произвольной суммы снятия". Правда опытным путем установлено, что с Виз дает снять не более 2000 грн. за раз, по Мастерам все те же 1000 грн., что и во "вшитом" меню. При попытке ввести суммы выше обозначенных появляется надпись типа "Банкомат устройство для снятия небольших сумм наличных - Вы не можете снять больше 1000 грн. (для Визы 2000)". По Визам проверено на картах трех банков - ПУМБа, Скунс и Алла - все по сути "не родственные" привату, по мастеру - бывший "родственничек" - А-банка.
Итак после ввода пина карты по Визам надо пройти такой путь (названия кнопок не дословно - пишу по памяти - если где не точно - прошу пардона):
Посмотреть баланс по карте=>Назад=>Снятие наличных=>Ввести другую сумму=>(в появившейся строке ввести 2000) Подтвердить=>Не печатать чек (ну или "печатать" если он вам нужен)=>Подтвердить (ответ на запрос о том, что Приват не списывает дополнительных комисиий, но комис может списать банк эмитент карты)=>БИНГО!!!
В общем как-то так. ;)


входить в меню "смотреть баланс" не нужно.
вссегда выбираю "не смотреть баланс", затем в главном меню "другие операции" ---> затем снять нал ---> желаемые 2000 ввести в ручную
ну и некий плюс привата карту можно не вытаккивать и повторять операцию
по 2К - выдаёт только по визам
З.Ы.
кстати в отделении на красноармейской - возле стадиона в таких себе "горизонталных" (низких) банкоматах вроде выдаёт по 4К
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:17

Подтверждаю, что "Баланс" - лишняя операция.
Не знаю, как в других банкоматах, а в приватовском - сразу заходим в "Другие операции" из главного меню.

Даже не думал, что это является лайфхаком )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:17

Кешбэк за поездки в Киеве

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Зарегистрировался я в этой акции и купил 50 поездок 20.12.2019 22:02.
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И как-то странно: акция была по 20.12.19, а регламент выплат почему-то расписан только до 15.12. :shock:

Любопытно, кто-то уже получил кешбек по этой акции?
SunAres
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:44

Если один за другим отправить двумя равными платежами 190т.проблем не будет, финмон и всякое такое?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:18

  mustbe написав:Подтверждаю, что "Баланс" - лишняя операция.
Не знаю, как в других банкоматах, а в приватовском - сразу заходим в "Другие операции" из главного меню.

Утречком по пути за "набором для холодца" зашел к банкомату. Убедился, что отчасти Вы правы. Да действительно, можно получить тот же результат пойдя таким путем:
1. Пин
2. Нет, выбрать другую операцию
3. Перейти к другим операциям.
4. Снять наличные... и далее по логике вещей.

"Отчасти" потому, "Баланс" лишняя операция лишь в Вашем пути до которого тоже надо додуматься. Я вот не додумался. Но хочу заметить, что при этом мой "псевдо-лайфхак" подразумевает, то же количество нажатий кнопок, что и Ваш, но несколько в ином порядке:
1. Пин.
2. Просмотр баланса.
3. Назад.
4. Снять наличные... и далее по логике вещей.

Так что пользуясь Вашей логикой можно сказать, что выбор кнопки "нет, выбрать другую операцию" будет лишним в "моем пути" ;).

В любом случае благодарен всем отписавшимся и прошу прощения у тех у кого мой "псевдо-лайфхак" вызвал раздражение или что-то подобное. Воистину правильно говорили предки - "молчание - золото". Тем не менее мое самое первое сообщение на эту тему "плюсанули" таки 2 человека, значит кому-то оно таки пригодилось. За сим замолкаю, чтобы не вызывать дальнейших раздражений.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:23

Да у меня просто никогда и мысли не возникало нажимать на "Просмотр баланса" если он мне не нужен. )
Впрочем, будем иметь в виду, две дорожки - это по-любому лучше, чем одна
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:23

  mustbe написав:Да у меня просто никогда и мысли не возникало нажимать на "Просмотр баланса" если он мне не нужен. )
Впрочем, будем иметь в виду, две дорожки - это по-любому лучше, чем одна

Додам, що мета блукання в меню банкомата всюди (бо так само й в Альфі й Ощаді з картки Привата знімаю через введення суми) одна й та сама, щоб потрапити у зняятя готівки через інші операції, а не напряму, де вводити суму не можна. Оце й усе, хоч вважайте це лайфаком, хоч ні. Проте час у черзі точно економить, бо є люди, хто по 200 грн карусель влаштовують разів по п'ять...
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