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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8407840884098410
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:35

Не могу вспомнить, на каком сайте я недавно читал инфу о том, что мгновенные бесплатные карты Примат уже выдает в новом цветном дизайне, с бесконтактным чипом. Там еще был список отделений, выдающих такие карты, я этот список просмотрел и нашел в нем "свое" отделение. Так вот, где бы это ни было написано, это не совсем правда. В пятницу 10 января зашел в отделение на Деревлянской в Киеве для перевыпуска своей Уни Голд (с именем и фото) по причине ее компрометации, а мне выдали старого доброго безчипного бомже-голд полосатика Виза, срок действия до 08/23.

Кстати, и с компрометацией карты не все до конца ясно.
Зображення
Из полученных сообщений непонятно, данные какой именно карты (или карт) использовались при попытках оплаты. У меня было две Уни Голд (именная и мгновенная), интернет-карты в гривнях и долларах, карта для выплат. Пытался выяснить детали путем консультаций с перс. банкиром и горячей линией, результат был нулевой, поэтому решил от греха подальше блокировать/закрыть все карты.
Julio
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  #<1 ... 8407840884098410
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