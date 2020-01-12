Додано: Нед 12 січ, 2020 18:35

Не могу вспомнить, на каком сайте я недавно читал инфу о том, что мгновенные бесплатные карты Примат уже выдает в новом цветном дизайне, с бесконтактным чипом. Там еще был список отделений, выдающих такие карты, я этот список просмотрел и нашел в нем "свое" отделение. Так вот, где бы это ни было написано, это не совсем правда. В пятницу 10 января зашел в отделение на Деревлянской в Киеве для перевыпуска своей Уни Голд (с именем и фото) по причине ее компрометации, а мне выдали старого доброго безчипного бомже-голд полосатика Виза, срок действия до 08/23.Кстати, и с компрометацией карты не все до конца ясно.Из полученных сообщений непонятно, данные какой именно карты (или карт) использовались при попытках оплаты. У меня было две Уни Голд (именная и мгновенная), интернет-карты в гривнях и долларах, карта для выплат. Пытался выяснить детали путем консультаций с перс. банкиром и горячей линией, результат был нулевой, поэтому решил от греха подальше блокировать/закрыть все карты.