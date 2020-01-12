RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8407840884098410
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:35

Не могу вспомнить, на каком сайте я недавно читал инфу о том, что мгновенные бесплатные карты Примат уже выдает в новом цветном дизайне, с бесконтактным чипом. Там еще был список отделений, выдающих такие карты, я этот список просмотрел и нашел в нем "свое" отделение. Так вот, где бы это ни было написано, это не совсем правда. В пятницу 10 января зашел в отделение на Деревлянской в Киеве для перевыпуска своей Уни Голд (с именем и фото) по причине ее компрометации, а мне выдали старого доброго безчипного бомже-голд полосатика Виза, срок действия до 08/23.

Кстати, и с компрометацией карты не все до конца ясно.
Зображення
Из полученных сообщений непонятно, данные какой именно карты (или карт) использовались при попытках оплаты. У меня было две Уни Голд (именная и мгновенная), интернет-карты в гривнях и долларах, карта для выплат. Пытался выяснить детали путем консультаций с перс. банкиром и горячей линией, результат был нулевой, поэтому решил от греха подальше блокировать/закрыть все карты.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 12.10.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:23

Julio
Поки розмалювали ніби лише прості уні та кда, на голди ще шукають чіпи та фарбу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3922
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:39

а шо дизайн карты даёт какие финансовые плюшки? :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3494
З нами з: 21.04.11
Подякував: 509 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:41

  uaprofi написав:а шо дизайн карты даёт какие финансовые плюшки? :lol:

Радоснее расстаёшься с деньгами на карте :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30052
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3477 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:47

clientage
А что там на неё смотреть? "Засунул" в смартфон и лежит карта месяцами в портмоне. За весь прошлый год достал карту для оплаты раз 5 от силы...
Vorlon
 
Повідомлень: 7714
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:44

  uaprofi написав:а шо дизайн карты даёт какие финансовые плюшки? :lol:

Дизайн мне побоку, а бесконтактный чип хотелось бы. Предпочитаю платить картой, хоть и имею смартфон с поддержкой NFC.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 12.10.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:50

  Julio написав:Предпочитаю платить картой, хоть и имею смартфон с поддержкой NFC.

Это вы ещё не распробовали - разница в скорости и удобстве существенна и не в пользу карты.
Vorlon
 
Повідомлень: 7714
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:17

  Julio написав:Дизайн мне побоку, а бесконтактный чип хотелось бы. Предпочитаю платить картой, хоть и имею смартфон с поддержкой NFC.

Сейчас во многих отделениях есть карты голд в класичесском исполнение с чипом и безконтактом. Точно должны быть Виза КДВ и МастерКард Уни такие.
Sanio
 
Повідомлень: 888
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:39

у жены закончилась универсалка
даже не голд (т.е. обычное)
предупредил шо если менять то на визу и только с чипом. другого не брать.
расказала, что искали болванку в отделении минут 15 - и потом притащили целую пачку
З.Ы.
т.е. полезно спрашивать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3494
З нами з: 21.04.11
Подякував: 509 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8407840884098410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Max-s і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80567)
12.01.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.