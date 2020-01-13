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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8408840984108411
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:31

Re: Приватбанк

  Julio написав:Пытался выяснить детали путем консультаций с перс. банкиром и горячей линией, результат был нулевой...
Это надо было идти в отделение к менеджеру, из под его аккаунта зайти в свой веб-банкинг, перейти у выписке по нужной карте, включить отображение служебных операций и отказов — затем смотреть выписку. Может нашли скомпрометированную карту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:51

Кто-нибудь пробовал сегодня что-то платить по стандартным шаблонам Приватбанка?
Выбрал "оплата за проживание в общежитии КПИ" за ребенка, выдает какой-то код ошибки.
Да, шаблоны не мои (старые), а те, которые делает Приват, уже с IBAN.
Искатель
 
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