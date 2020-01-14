Это надо было идти в отделение к менеджеру, из под его аккаунта зайти в свой веб-банкинг, перейти у выписке по нужной карте, включить отображение служебных операций и отказов — затем смотреть выписку. Может нашли скомпрометированную карту.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:31
Re: Приватбанк
Это надо было идти в отделение к менеджеру, из под его аккаунта зайти в свой веб-банкинг, перейти у выписке по нужной карте, включить отображение служебных операций и отказов — затем смотреть выписку. Может нашли скомпрометированную карту.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:51
Кто-нибудь пробовал сегодня что-то платить по стандартным шаблонам Приватбанка?
Выбрал "оплата за проживание в общежитии КПИ" за ребенка, выдает какой-то код ошибки.
Да, шаблоны не мои (старые), а те, которые делает Приват, уже с IBAN.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:04
Можно ли как-то в П24 сменить финномер, если у клиента нет ни одной активной физической карты и нет возможности их получить ?
Есть только виртуалки
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:37
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41
Да, доступ в П24 - есть.
Но там при смене номера последний шаг: подтверждение активной картой, а их нет
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:34
Слід відвідати відділення...скільки км Вам до відділення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:26
Пытаюсь в Приват24 в разделе "Все услуги" - "ИНФО" - "Мои реквизиты" получить реквизиты для пополнения хоть какой-то своей карты, выбирая опцию пополнить через кассу другого банка. В итоге картина маслом: перебрасывает меня на новый интерфейс Приват24, в котором появляется уведомление, что "Согласно решения Банка, просмотр реквизитов отклонен". Мало того, что грамматически неправильно (согласно решениЮ), но сам факт меня вгоняет в печальку.
Это какое-то нововведение?
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:55
Мда. Спасибо, но плательщик будет сверять всё очень четко при переводе ))
Теперь стало еще грустнее, если эта ситуация не массовая...
UPDATE: В мобильном privat24 (андроид) получилось вытащить реквизиты, там этой ошибки нет, фууух
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