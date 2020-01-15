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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8409841084118412
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:27

  ruvex написав:
  ingtrans написав:GRooVal
У меня показывает по разным картам.

Тоже показывает реквы, но после перенаправления в новый интерфейс.
п.с. А когда выбираешь в новом "Сервисы"-"Депозиты"-"Мои депозиты" возвращает в старый.
Красота :mrgreen:


щойно робив ті ж самі кроки - все так і є!
це типу половина сервісів вже на новому ІБ, а решту - на старому! :)

Питання знаючим - маю набір шаблонів для оплати комун. послуг.
Чи треба в них щось міняти у зв'язку із повною IBAN-ізацією банків?
(в цьому місяці ще не було списань, але стало цікаво як у інших колег)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:40

Re: Приватбанк

greenozon, шаблон для оплаты услуг домашнего интернета имеет старые реквизиты. Новый реквизиты в него не завезли. По остальным шаблонам для оплаты коммунальных услуг само всё обновилось без необходимости что-то вручную исправлять.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:01

  GRooVal написав:Пытаюсь в Приват24 в разделе "Все услуги" - "ИНФО" - "Мои реквизиты" получить реквизиты для пополнения хоть какой-то своей карты, выбирая опцию пополнить через кассу другого банка. В итоге картина маслом: перебрасывает меня на новый интерфейс Приват24, в котором появляется уведомление, что "Согласно решения Банка, просмотр реквизитов отклонен". Мало того, что грамматически неправильно (согласно решениЮ), но сам факт меня вгоняет в печальку.

Это какое-то нововведение? :(

У меня та же ситуация сегодня. Хотел обратится в чат - так он не активен. У Привата больше нет чата? И реквизиты карты теперь где узнать?
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toleranza
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:27

  toleranza написав:
  GRooVal написав:Пытаюсь в Приват24 в разделе "Все услуги" - "ИНФО" - "Мои реквизиты" получить реквизиты для пополнения хоть какой-то своей карты, выбирая опцию пополнить через кассу другого банка. В итоге картина маслом: перебрасывает меня на новый интерфейс Приват24, в котором появляется уведомление, что "Согласно решения Банка, просмотр реквизитов отклонен". Мало того, что грамматически неправильно (согласно решениЮ), но сам факт меня вгоняет в печальку.

Это какое-то нововведение? :(

У меня та же ситуация сегодня. Хотел обратится в чат - так он не активен. У Привата больше нет чата? И реквизиты карты теперь где узнать?

тыцнуть по карте и потом тыцнуть шестеренку у карты -- эт в Нексте
А в старом добром П24 -- посвайпить странички, там есть пимпа Рек-ты
:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

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2
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:23

А это нормально, что теперь для каждой карты свой IBAN?
Непривычно. Раньше был один для всех "котловый" счет, и только в назначении платежа был номер карты и ИНН получателя.
smovch
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:30

  smovch написав:А это нормально, что теперь для каждой карты свой IBAN?
Непривычно. Раньше был один для всех "котловый" счет, и только в назначении платежа был номер карты и ИНН получателя.

Это нормально. Они (счета для карт) были открыты в привате и раньше -просто их приват никому не показывал дабы "не пугать аленей" и работали через котловой и номера карт. А сейчас видимо решили вернутся к традиционной банковской практике "без котла" - когда одна карта это один счёт (ну кроме допок конечно). ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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