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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:27
ruvex написав: ingtrans написав:GRooVal
У меня показывает по разным картам.
Тоже показывает реквы, но после перенаправления в новый интерфейс.
п.с. А когда выбираешь в новом "Сервисы"-"Депозиты"-"Мои депозиты" возвращает в старый.
Красота
щойно робив ті ж самі кроки - все так і є!
це типу половина сервісів вже на новому ІБ, а решту - на старому!
Питання знаючим - маю набір шаблонів для оплати комун. послуг.
Чи треба в них щось міняти у зв'язку із повною IBAN-ізацією банків?
(в цьому місяці ще не було списань, але стало цікаво як у інших колег)
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greenozon
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Додано: Сер 15 січ, 2020 14:40
greenozon, шаблон для оплаты услуг домашнего интернета имеет старые реквизиты. Новый реквизиты в него не завезли. По остальным шаблонам для оплаты коммунальных услуг само всё обновилось без необходимости что-то вручную исправлять.
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MASolomko
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:01
GRooVal написав:
Пытаюсь в Приват24 в разделе "Все услуги" - "ИНФО" - "Мои реквизиты" получить реквизиты для пополнения хоть какой-то своей карты, выбирая опцию пополнить через кассу другого банка. В итоге картина маслом: перебрасывает меня на новый интерфейс Приват24, в котором появляется уведомление, что "Согласно решения Банка, просмотр реквизитов отклонен". Мало того, что грамматически неправильно (согласно решениЮ), но сам факт меня вгоняет в печальку.
Это какое-то нововведение?
У меня та же ситуация сегодня. Хотел обратится в чат - так он не активен. У Привата больше нет чата? И реквизиты карты теперь где узнать?
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toleranza
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Додано: Сер 15 січ, 2020 15:27
toleranza написав: GRooVal написав:
Пытаюсь в Приват24 в разделе "Все услуги" - "ИНФО" - "Мои реквизиты" получить реквизиты для пополнения хоть какой-то своей карты, выбирая опцию пополнить через кассу другого банка. В итоге картина маслом: перебрасывает меня на новый интерфейс Приват24, в котором появляется уведомление, что "Согласно решения Банка, просмотр реквизитов отклонен". Мало того, что грамматически неправильно (согласно решениЮ), но сам факт меня вгоняет в печальку.
Это какое-то нововведение?
У меня та же ситуация сегодня. Хотел обратится в чат - так он не активен. У Привата больше нет чата? И реквизиты карты теперь где узнать?
тыцнуть по карте и потом тыцнуть шестеренку у карты -- эт в Нексте
А в старом добром П24 -- посвайпить странички, там есть пимпа Рек-ты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:23
А это нормально, что теперь для каждой карты свой IBAN?
Непривычно. Раньше был один для всех "котловый" счет, и только в назначении платежа был номер карты и ИНН получателя.
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smovch
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Додано: Сер 15 січ, 2020 23:30
smovch написав:
А это нормально, что теперь для каждой карты свой IBAN?
Непривычно. Раньше был один для всех "котловый" счет, и только в назначении платежа был номер карты и ИНН получателя.
Это нормально. Они (счета для карт) были открыты в привате и раньше -просто их приват никому не показывал дабы "не пугать аленей" и работали через котловой и номера карт. А сейчас видимо решили вернутся к традиционной банковской практике "без котла" - когда одна карта это один счёт (ну кроме допок конечно).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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