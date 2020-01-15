2 учётки родственников сегодня получили кредитный лимит 0грн.
Было 27к и 50к
Подозреваю, что это ещё не всё на сегодня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:08
2 учётки родственников сегодня получили кредитный лимит 0грн.
Было 27к и 50к
Подозреваю, что это ещё не всё на сегодня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:24
Вкладчик1234
Это даже не намёк, а нах.. с пляжа, то есть с банка - давно пора!
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:24
Re: Приватбанк
А что карты были совсем "полочные" или хотя бы раз в полгода под акции исползовались?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:41
Карты использовались довольно активно (переводы внутри банка), и именно торговых операций было немного. И ходьба по тропинкам. Но очень эпизодически. Лимиты использовались когда на 100%, а когда и на 0%
Из ещё возможных причин:
1. По одной учётке моно сам увеличил лимит с 5к до 20к, других лимитов нет. По второй моно с нуля до 20к (по запросу), и абанк с 33к до 53к (по запросу). Т.е. возросли лимиты у конкурентов, но не сказал бы что прям кардинально
2. Давно (около года наверно) не показывались в банке, хотя приглашений на идентификацию-актуализацию не было. Приват24 пользовались
Обидно конечно, иногда лимиты пригождались. Но сильно страдать не будем. Уйдём к конкурентам
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 16 січ, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:50
Re: Приватбанк
Можна сюди
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:52
Если бы не перепуганный скоринг. Мы там в дебетно-спящем режиме присутствуем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54
На скоринг...нема ради.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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