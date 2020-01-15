Додано: Чет 16 січ, 2020 13:08

2 учётки родственников сегодня получили кредитный лимит 0грн.

Было 27к и 50к

Подозреваю, что это ещё не всё на сегодня

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин