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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8411841284138414>
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:08

2 учётки родственников сегодня получили кредитный лимит 0грн.
Было 27к и 50к
Подозреваю, что это ещё не всё на сегодня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:24

Вкладчик1234
Это даже не намёк, а нах.. с пляжа, то есть с банка - давно пора! :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:24

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:2 учётки родственников сегодня получили кредитный лимит 0грн.
Было 27к и 50к

А что карты были совсем "полочные" или хотя бы раз в полгода под акции исползовались?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:41

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:2 учётки родственников сегодня получили кредитный лимит 0грн.
Было 27к и 50к

А что карты были совсем "полочные" или хотя бы раз в полгода под акции исползовались?

Карты использовались довольно активно (переводы внутри банка), и именно торговых операций было немного. И ходьба по тропинкам. Но очень эпизодически. Лимиты использовались когда на 100%, а когда и на 0%

Из ещё возможных причин:
1. По одной учётке моно сам увеличил лимит с 5к до 20к, других лимитов нет. По второй моно с нуля до 20к (по запросу), и абанк с 33к до 53к (по запросу). Т.е. возросли лимиты у конкурентов, но не сказал бы что прям кардинально
2. Давно (около года наверно) не показывались в банке, хотя приглашений на идентификацию-актуализацию не было. Приват24 пользовались

Обидно конечно, иногда лимиты пригождались. Но сильно страдать не будем. Уйдём к конкурентам :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 16 січ, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:50

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Уйдём к конкурентам

Можна сюди http://lx4.me/c/FCtDnKyY з +100 грн грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:52

  Квесторе_поверніться написав:Можна сюди

Если бы не перепуганный скоринг. Мы там в дебетно-спящем режиме присутствуем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:54

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна сюди

Если бы не перепуганный скоринг. Мы там в дебетно-спящем режиме присутствуем

На скоринг...нема ради. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:19

  Вкладчик1234 написав:1. По одной учётке моно сам увеличил лимит с 5к до 20к, других лимитов нет. По второй моно с нуля до 20к (по запросу), и абанк с 33к до 53к (по запросу). Т.е. возросли лимиты у конкурентов, но не сказал бы что прям кардинально

Таке враження, що вони на А-Банку почали погано реагувати. Після того, як Ломбард дав 15к для знайомства, Прихват скинув ОЧ з 25к до 0, але ліміт поки не чіпав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:39

  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:1. По одной учётке моно сам увеличил лимит с 5к до 20к, других лимитов нет. По второй моно с нуля до 20к (по запросу), и абанк с 33к до 53к (по запросу). Т.е. возросли лимиты у конкурентов, но не сказал бы что прям кардинально

Таке враження, що вони на А-Банку почали погано реагувати. Після того, як Ломбард дав 15к для знайомства, Прихват скинув ОЧ з 25к до 0, але ліміт поки не чіпав.


перепрошую, але як ПБ може дізнатись про те, що АБ щось там зробив :?:
як про мене АБ і ПБ розійшлись і відмурувались вже з пару років як..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:42

Re: Приватбанк

greenozon написав:перепрошую, але як ПБ може дізнатись про те, що АБ щось там зробив :?

Через спільного друга - УБКІ.
stryzhko
 
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