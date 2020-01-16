stryzhko
ага, он воно що
тоді все чінно-благородно (забув за цю річ, прошу пардону)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:44
stryzhko
ага, он воно що
тоді все чінно-благородно (забув за цю річ, прошу пардону)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:58
Re: Приватбанк
А як через IBAN перечислити на Альфу. Шаблон такий самий ,МФО і всі дурниці? Не розумію,нічого не змінилося??
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:09
Re: Приватбанк
IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))
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