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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8411841284138414
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:44

stryzhko
ага, он воно що
тоді все чінно-благородно (забув за цю річ, прошу пардону)
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:58

Re: Приватбанк

А як через IBAN перечислити на Альфу. Шаблон такий самий ,МФО і всі дурниці? Не розумію,нічого не змінилося??
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:09

Re: Приватбанк

Ethereum написав: Не розумію,нічого не змінилося??

IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:06

  stryzhko написав:
Ethereum написав: Не розумію,нічого не змінилося??

IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))


Повні дауни)) :D
А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:40

Re: Приватбанк

Ethereum написав:А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?

Ні. Кешбек тільки за готівку в ТСО. Відправляйте прямо на Альфу через Веб-версію п24, там частину зайвих полів прибрали. Може колись і до додатку доберуться.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:45

  stryzhko написав:
Ethereum написав:А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?

Ні. Кешбек тільки за готівку в ТСО. Відправляйте прямо на Альфу через Веб-версію п24, там частину зайвих полів прибрали. Може колись і до додатку доберуться.


Дякую!!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:54

Re: Приватбанк

У знакомого тоже горе - обнулили сегодня. За тропинки.
Slx
 
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