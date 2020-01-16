|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:44
stryzhko
ага, он воно що
тоді все чінно-благородно (забув за цю річ, прошу пардону)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7207
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:58
А як через IBAN перечислити на Альфу. Шаблон такий самий ,МФО і всі дурниці? Не розумію,нічого не змінилося??
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:09
Ethereum написав: Не розумію,нічого не змінилося??
IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 787
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:06
stryzhko написав:
Ethereum написав: Не розумію,нічого не змінилося??
IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))
Повні дауни))
А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:40
Ethereum написав:А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?
Ні. Кешбек тільки за готівку в ТСО. Відправляйте прямо на Альфу через Веб-версію п24, там частину зайвих полів прибрали. Може колись і до додатку доберуться.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 787
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:45
stryzhko написав:
Ethereum написав:А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?
Ні. Кешбек тільки за готівку в ТСО. Відправляйте прямо на Альфу через Веб-версію п24, там частину зайвих полів прибрали. Може колись і до додатку доберуться.
Дякую!!
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:54
У знакомого тоже горе - обнулили сегодня. За тропинки.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:45
Ethereum написав: stryzhko написав:
Ethereum написав: Не розумію,нічого не змінилося??
IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))
Повні дауни))
А якщо з Привата Універсальної(не кредитні) на моно ,то монобанк кеш беком вертає?
IBAN вписуйте у поле "Номер рахунку", моно повертає, якщо СЕПом на депо, якщо на картку, то повертає лише для ТСО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|