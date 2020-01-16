stryzhko
ага, он воно що
тоді все чінно-благородно (забув за цю річ, прошу пардону)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:44
stryzhko
ага, он воно що
тоді все чінно-благородно (забув за цю річ, прошу пардону)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:58
Re: Приватбанк
А як через IBAN перечислити на Альфу. Шаблон такий самий ,МФО і всі дурниці? Не розумію,нічого не змінилося??
Додано: Чет 16 січ, 2020 23:09
Re: Приватбанк
IT-відділ ще колядує або за кордон на заробітки поїхав))
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:06
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:40
Re: Приватбанк
Ні. Кешбек тільки за готівку в ТСО. Відправляйте прямо на Альфу через Веб-версію п24, там частину зайвих полів прибрали. Може колись і до додатку доберуться.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:45
Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:54
Re: Приватбанк
У знакомого тоже горе - обнулили сегодня. За тропинки.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:45
IBAN вписуйте у поле "Номер рахунку", моно повертає, якщо СЕПом на депо, якщо на картку, то повертає лише для ТСО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:29
Re: Приватбанк
ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24.
Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.
Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:10
Re: Приватбанк
Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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