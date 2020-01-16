2%, але там тільки master
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:57
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00
Re: Приватбанк
А у Альфы за 1.5% нема?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:19
Re: Приватбанк
З любої карти іноземного банку ходять і любій валюті в Алли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:29
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