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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8412841384148415
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:57

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.

Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00

  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.

Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master


і тільки Європейські банки
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00

Re: Приватбанк

А у Альфы за 1.5% нема?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:19

Re: Приватбанк

  clientage написав:А у Альфы за 1.5% нема?

З любої карти іноземного банку ходять і любій валюті в Алли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:29

  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:
  lel написав:Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.

Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master

У Мони - 1,8 %.
Monk23
 
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