Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:57
Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master
stryzhko
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00
stryzhko написав: Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master
і тільки Європейські банки
ukrmvs
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:00
А у Альфы за 1.5% нема?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:19
clientage написав:
А у Альфы за 1.5% нема?
З любої карти іноземного банку ходять і любій валюті в Алли?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:29
stryzhko написав: Квесторе_поверніться написав: lel написав:
Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
Це грабунок серед білого дня.
А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master
У Мони - 1,8 %.
Monk23
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:49
ukrmvs написав: stryzhko написав: Квесторе_поверніться написав:Це грабунок серед білого дня. А в Моні скільки коміс?
2%, але там тільки master
і тільки Європейські банки
З серпня Visa/MasterCrad будь-якого банку світу. 1,8%
https://t.me/OGoMono/262
Стверджують, що надають послугу за собівартістю, а бегемот трусить сало з клієнтів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:11
klug написав:
Стверджують, що надають послугу за собівартістю, а бегемот трусить сало з клієнтів.
Сало - это у банков.
А у клиентов - так... подкожный жир... шкура да кости...
mustbe
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:18
klug написав:З серпня Visa/MasterCrad будь-якого банку світу. 1,8%
Дякую за уточнення, бо більше року не користувався. Останнім часом лише інколи Payoneer на валютну, а там таки 2%.
stryzhko
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:20
Flamingo написав: klug написав:
Master
Crad
- красивая оЧЕпятка. И почти "по Фрейду"
Підсвідоме "Над-Я" вітає Вас
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3947
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 505 раз.
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