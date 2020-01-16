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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:56
Re: Приватбанк
Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28
Вам только ждать моно детскую.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:31
ПБ наслав уйму акцій
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:00
Ага, цар Горох уже почав активну рекламну кампанію дитячих магазинів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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