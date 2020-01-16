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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8413841484158416
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:56

Re: Приватбанк

Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28

  ol_zy написав:Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.

Вам только ждать моно детскую.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:31

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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:00

  curiousobro написав:Вам только ждать моно детскую.

Ага, цар Горох уже почав активну рекламну кампанію дитячих магазинів https://t.me/OGoMono/371 Вангую кешбек на алкомаркети.
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