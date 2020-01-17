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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:56
Re: Приватбанк
Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28
Вам только ждать моно детскую.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:31
ПБ наслав уйму акцій
+50грн !
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:00
Ага, цар Горох уже почав активну рекламну кампанію дитячих магазинів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:37
До речі рік чи два тому була така новина, а он сьогодні - вже анонс про робочий запуск
"ПриватБанк почав здійснювати SWIFT-перекази за кордон за стандартом SWIFT gpi. Це стандарт міжнародних розрахунків, що збільшує швидкість та забезпечує прозорість платежів. "
https://news.finance.ua/ua/news/-/46350 ... t-perekazy
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:53
Схоже, це воно. Приватівський скоринг (і не тільки приватівський) іноді надто хворобливо реагує на надто велику (на його думку) закредитованість клієнта і сильно обрізає або обнуляє ліміти.
Моня ж ставиться до розміру ліміту більш поблажливо. Можна навіть припустити конспірологічну теорію: Моня бачить, що у вас кредліміт в приваті, піднімає вам кредліміт, приватівський скоринг обнуляє вам ліміт, ви починаєте більше користуватися кредиткою Моні - профіт.
Я після таких дій Моні (підняття лімітів) власноручно їх понизив до попередніх значень.
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