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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:56
Re: Приватбанк
Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28
Вам только ждать моно детскую.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:31
ПБ наслав уйму акцій
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:00
Ага, цар Горох уже почав активну рекламну кампанію дитячих магазинів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:37
До речі рік чи два тому була така новина, а он сьогодні - вже анонс про робочий запуск
"ПриватБанк почав здійснювати SWIFT-перекази за кордон за стандартом SWIFT gpi. Це стандарт міжнародних розрахунків, що збільшує швидкість та забезпечує прозорість платежів. "
https://news.finance.ua/ua/news/-/46350 ... t-perekazy
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:53
Схоже, це воно. Приватівський скоринг (і не тільки приватівський) іноді надто хворобливо реагує на надто велику (на його думку) закредитованість клієнта і сильно обрізає або обнуляє ліміти.
Моня ж ставиться до розміру ліміту більш поблажливо. Можна навіть припустити конспірологічну теорію: Моня бачить, що у вас кредліміт в приваті, піднімає вам кредліміт, приватівський скоринг обнуляє вам ліміт, ви починаєте більше користуватися кредиткою Моні - профіт.
Я після таких дій Моні (підняття лімітів) власноручно їх понизив до попередніх значень.
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:02
перевипускав пару днів тому КДВ,
сьогоді був вкрай здивований коли ПБ на пошту прислав договір.... про вікриття поточно (!!!) рахунку
щось в лісі здохло, що це було?
ПБ ж всіма правда і неправдами завжди ховав ті рахунунки, виставляючи напоказ лише картки!
і що саме цікаво - крендель в відділенні навіть нічого не сказав!
видав картку і сказав змінити пін
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:13
А ще не ясно, чому це сталося при перевипуску. Ви ж не новий рахунок відкривали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:45
Re: Приватбанк
klug, есть перевыпуск карты и с открытием нового счёта. У меня такое было, когда к текущему счету нельзя было перевыпустить карту самому.
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:30
а как закрыть счёт (карта универсальная с КЛ)?
порядок действий?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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