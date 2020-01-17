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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8413841484158416
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:56

Re: Приватбанк

Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28

  ol_zy написав:Приват во всей своей красе по юниорке втихаря срезал от тех 300 грн, естественно ребенок об этом узнал в магазине на кассе... Так сказать узнай все прелести привата из первых рук. Но тоже урок фин грамотности, что клиент-ориентированность у банки, мягко говоря, страдает.

Вам только ждать моно детскую.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:31

ПБ наслав уйму акцій

http://prntscr.com/qp6z0a

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:00

  curiousobro написав:Вам только ждать моно детскую.

Ага, цар Горох уже почав активну рекламну кампанію дитячих магазинів https://t.me/OGoMono/371 Вангую кешбек на алкомаркети.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:37

До речі рік чи два тому була така новина, а он сьогодні - вже анонс про робочий запуск

"ПриватБанк почав здійснювати SWIFT-перекази за кордон за стандартом SWIFT gpi. Це стандарт міжнародних розрахунків, що збільшує швидкість та забезпечує прозорість платежів. "

https://news.finance.ua/ua/news/-/46350 ... t-perekazy
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:53

  Вкладчик1234 написав:Из ещё возможных причин:
1. По одной учётке моно сам увеличил лимит с 5к до 20к, других лимитов нет. По второй моно с нуля до 20к (по запросу), и абанк с 33к до 53к (по запросу). Т.е. возросли лимиты у конкурентов, но не сказал бы что прям кардинально

Схоже, це воно. Приватівський скоринг (і не тільки приватівський) іноді надто хворобливо реагує на надто велику (на його думку) закредитованість клієнта і сильно обрізає або обнуляє ліміти.
Моня ж ставиться до розміру ліміту більш поблажливо. Можна навіть припустити конспірологічну теорію: Моня бачить, що у вас кредліміт в приваті, піднімає вам кредліміт, приватівський скоринг обнуляє вам ліміт, ви починаєте більше користуватися кредиткою Моні - профіт.
Я після таких дій Моні (підняття лімітів) власноручно їх понизив до попередніх значень.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:02

перевипускав пару днів тому КДВ,
сьогоді був вкрай здивований коли ПБ на пошту прислав договір.... про вікриття поточно (!!!) рахунку

http://prntscr.com/qph3no

щось в лісі здохло, що це було?
ПБ ж всіма правда і неправдами завжди ховав ті рахунунки, виставляючи напоказ лише картки!

і що саме цікаво - крендель в відділенні навіть нічого не сказав!
видав картку і сказав змінити пін
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:13

  greenozon написав:перевипускав пару днів тому КДВ,
сьогоді був вкрай здивований коли ПБ на пошту прислав договір.... про вікриття поточно (!!!) рахунку

А ще не ясно, чому це сталося при перевипуску. Ви ж не новий рахунок відкривали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:45

Re: Приватбанк

klug, есть перевыпуск карты и с открытием нового счёта. У меня такое было, когда к текущему счету нельзя было перевыпустить карту самому.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:30

а как закрыть счёт (карта универсальная с КЛ)?
порядок действий?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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