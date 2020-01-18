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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 21:21
Re: Приватбанк
uaprofi, вывести карту в нуль и настройках карты подать заявку на её закрытие вместе со счетом.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:44
Re: Приватбанк
А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"?
Если пригрозить уйти к другому банку - предложат перевыпустить нормальную карту ей под зарплату?
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:57
Проценти на залишок на КДВ зараз нараховують лише на пенсійні картки. Раніше було і на зарплатні теж, але тільки у рамках зарплатного проекту і не для всіх, а зараз вже цього немає
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