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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8415841684178418>
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:21

Re: Приватбанк

uaprofi, вывести карту в нуль и настройках карты подать заявку на её закрытие вместе со счетом.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:44

Re: Приватбанк

А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"?
Если пригрозить уйти к другому банку - предложат перевыпустить нормальную карту ей под зарплату?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:57

  Slx написав:А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"?

Проценти на залишок на КДВ зараз нараховують лише на пенсійні картки. Раніше було і на зарплатні теж, але тільки у рамках зарплатного проекту і не для всіх, а зараз вже цього немає
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 01:16

  Sanio написав:
  Slx написав:А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"?

Проценти на залишок на КДВ зараз нараховують лише на пенсійні картки. Раніше було і на зарплатні теж, але тільки у рамках зарплатного проекту і не для всіх, а зараз вже цього немає

Дякую.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 01:31

Re: Приватбанк

И еще важный момент - депозитное свойство по пенсионке нужно активировать, так как по умолчанию оно отключено. Активировать или через Приват24 в настройках карты, или через банкомат.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 03:03

Re: Приватбанк

  sergiylfc написав:И еще важный момент - депозитное свойство по пенсионке нужно активировать, так как по умолчанию оно отключено. Активировать или через Приват24 в настройках карты, или через банкомат.


Не всегда. Если КДВ была для депозитов до установления пенсии - увы.
не активируется.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:07

Re: Приватбанк

Goodman, у знакомой есть зарплатная КдВ, по которой нельзя было активировать депозитные свойство. На эту карту она подключила зачисление пенсии — депозитные свойство подключить получилось :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:49

  Slx написав:А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"?
Если пригрозить уйти к другому банку - предложат перевыпустить нормальную карту ей под зарплату?

Lol. Банкам всегда было плевать на угрозы клиентов, особенно государственным, приват банкам и прочим. :mrgreen:
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:27

  lel написав:ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24.
Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.

Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -visa.html

Облазил весь Приват24, не нашел, где это есть.
Отправить - давно было можно, а вот получить...
Попробовал уточнить на горячей линии, только время зря потратил.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:32

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Отправить - давно было можно, а вот получить...

А разве для получения требуются особые действия от получателя? А сам сервис вот - https://next.privat24.ua/money-transfer/card.
ingtrans
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