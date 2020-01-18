А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"? Если пригрозить уйти к другому банку - предложат перевыпустить нормальную карту ей под зарплату?
Slx написав:А почему у родственницы зарплатная в Привате не дает возможности включить проценты на остаток? Это у всех КДВ кроме кенсионных такое или только у "избранных"? Если пригрозить уйти к другому банку - предложат перевыпустить нормальную карту ей под зарплату?
Lol. Банкам всегда было плевать на угрозы клиентов, особенно государственным, приват банкам и прочим.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
lel написав:ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24. Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.