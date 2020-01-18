Искатель написав:Отправить - давно было можно, а вот получить...
В Лікпей не заглядали?
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lel написав:ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24. Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.
Облазил весь Приват24, не нашел, где это есть. Отправить - давно было можно, а вот получить... Попробовал уточнить на горячей линии, только время зря потратил.
Чому не шукаєте у першоджерелах? Новина на сайті банку https://privatbank.ua/news/2020/1/17/1117 містить пряме посилання на сервіс, яке уже вище навів ingtrans. Пошуки зайняли хвилину, нікуди не дзвонив. Хутчіш перекваліфіковуйтесь у "Находителя".
lel написав:ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24. Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.
Облазил весь Приват24, не нашел, где это есть. Отправить - давно было можно, а вот получить... Попробовал уточнить на горячей линии, только время зря потратил.
Чому не шукаєте у першоджерелах? Новина на сайті банку https://privatbank.ua/news/2020/1/17/1117 містить пряме посилання на сервіс, яке уже вище навів ingtrans. Пошуки зайняли хвилину, нікуди не дзвонив. Хутчіш перекваліфіковуйтесь у "Находителя".