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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8415841684178418
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:33

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Отправить - давно было можно, а вот получить...

В Лікпей не заглядали?
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:24

  Искатель написав:
  lel написав:ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24.
Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.

Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -visa.html

Облазил весь Приват24, не нашел, где это есть.
Отправить - давно было можно, а вот получить...
Попробовал уточнить на горячей линии, только время зря потратил.

Чому не шукаєте у першоджерелах? Новина на сайті банку https://privatbank.ua/news/2020/1/17/1117 містить пряме посилання на сервіс, яке уже вище навів ingtrans. Пошуки зайняли хвилину, нікуди не дзвонив. Хутчіш перекваліфіковуйтесь у "Находителя".
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:44

  klug написав:
  Искатель написав:
  lel написав:ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA, що дасть змогу перераховувати гроші з картки закордонного банку на картку ПриватБанку через Приват24.
Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку ПриватБанку можна в доларах, євро або гривні через Інтернет-банк Приват24 або додаток Privat24 для Android. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача.

Тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -visa.html

Облазил весь Приват24, не нашел, где это есть.
Отправить - давно было можно, а вот получить...
Попробовал уточнить на горячей линии, только время зря потратил.

Чому не шукаєте у першоджерелах? Новина на сайті банку https://privatbank.ua/news/2020/1/17/1117 містить пряме посилання на сервіс, яке уже вище навів ingtrans. Пошуки зайняли хвилину, нікуди не дзвонив. Хутчіш перекваліфіковуйтесь у "Находителя".

Дякую за інформацію!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:57

Подскажите, какую карточку с наименьшим тарифом выбрать для пополнения карточки с территории РФ при помощи отэтой услуги

https://promos.privatbank.ua/ua/otrymuy ... kh-kart-ua
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:11

  ivandreygm написав:Подскажите, какую карточку с наименьшим тарифом выбрать для пополнения карточки с территории РФ при помощи отэтой услуги

https://promos.privatbank.ua/ua/otrymuy ... kh-kart-ua

Только мне кажется, что есть куча более дешевых вариантов? Тот же TransferGo, например?

Или тут упор делается на мгновенности?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:15

Какие варианты дешевле, подскажите ? ТрансферГо из России переводы не пересылает в Украину, если вы не знали
ivandreygm
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:22

  ivandreygm написав:Подскажите, какую карточку с наименьшим тарифом выбрать для пополнения карточки с территории РФ при помощи отэтой услуги

https://promos.privatbank.ua/ua/otrymuy ... kh-kart-ua

Попробуйте через paysend
solomia
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:29

Re: Приватбанк

Подскажите, какую КАРТОЧКУ ПРИИВАТБАНКА в ДОЛЛАРАХ - универсальную или карту для выплат выбрать (с наименьшим тарифом) выбрать для пополнения карточки с территории РФ при помощи отэтой услуги

https://promos.privatbank.ua/ua/otrymuy ... kh-kart-ua
ivandreygm
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