А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:21
Re: Приватбанк
А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:54
Re: Приватбанк
Зависит от того, что с полученной суммой будите делать. Если хотите сразу снять, то зачисляйте на КдВ (3% с отправителя и 0,5% с вас). Если деньги Вам не к спеху и Вы состоите в GOLD-клубе, а также снимать не планируете (тратить с карты), то на валютную Уни (3% с отправителя).
Только
PS Для больших сумм, возможно, стоит смотреть в сторону SWIFT.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:05
не знаю дешевле ли будет но можете уточнить на ветке у офпреда есть ли льготы при переводе алла(рус)-алла(укр)
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