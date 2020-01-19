А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?
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Додано: Нед 19 січ, 2020 21:21
Re: Приватбанк
А яка там комісія з карти московитської в рябчику на гривневу скажемо Уні Привата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:33
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:54
Re: Приватбанк
Зависит от того, что с полученной суммой будите делать. Если хотите сразу снять, то зачисляйте на КдВ (3% с отправителя и 0,5% с вас). Если деньги Вам не к спеху и Вы состоите в GOLD-клубе, а также снимать не планируете (тратить с карты), то на валютную Уни (3% с отправителя).
Только
PS Для больших сумм, возможно, стоит смотреть в сторону SWIFT.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:05
не знаю дешевле ли будет но можете уточнить на ветке у офпреда есть ли льготы при переводе алла(рус)-алла(укр)
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:30
Додано: Пон 20 січ, 2020 03:32
Господа, сориентируйте, пожалуйста.
У родственника в Привате есть депозит в гривнах и подвязанная под этот депозит КДВ. Теперь, в связи с монетизацией льгот на ЖКХ и вынужденным "желанием" (есть головная боль с одним из поставщиков ЖКХ) получать их в виде живых денег, обратились в соцобеспечение с вопросом, какие документы и заявления нужно предоставить. Сотрудники соцобеспечения ничего не стали объяснять родственнику и послали его в банк получать какую-то отдельную карточку и справку с печатью банка, после чего прийти снова в соцобеспечение и написать заявление на перечисление денег за льготы в виде живых копеек.
Может кто-то пояснить, какую нафиг справку должны дать в Приватбанке? И нужно ли указывать для соцобеспечения конкретно потом номер пластиковой карточки? И каждый раз как карту будут менять по истечению срока действия - нужно ли тогда заново писать заяву и обновлять данные в соцобеспечении? Ну и самое главное, если, как я уже писал, есть КДВ под депозит - эту карту можно использовать для начисления монетизированных льгот ЖКХ? Или нужно открыть новую КДВ?
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Если родственник захочет еще и пенсию перечислять на карточку, а не получать у почтальона, то нужно еще одну КДВ открыть? Или достаточно всё той же уже открытой КДВ под депозит?
Додано: Пон 20 січ, 2020 04:20
GRooVal
Для виплати пенсій і соціальних виплат є спеціальні КДВ, які відрізняються від депозитних. При оформленні такої картки буде відкрито окремий рахунок (пенсійний чи соціальний). Тому депозитну КДВ не можна використати для отримання соціальних виплат. Для отримання пенсії і субсидії, мабуть, можна використовувати одну картку. При її заміні ніяких довідок повторно нести не потрібно, бо зміниться лише номер картки, а рахунок залишиться без змін. Гроші надходять на рахунок, а картка - лише ключ доступу до нього. Перший раз вам дадуть довідку про відкриття рахунку для отримання субсидії, у якому буде вказано реквізити, на які зараховуватимуть кошти. Цю довідку і потрібно занести у соцзахист для отримання на картку монетизованої субсидії.
Пенсійна картка, навідміну від депозитної, дає можливість отримувати відсотки на залишок коштів на картці (якщо активувати цю опцію), а також відкривати "безподатковий" депозит.
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